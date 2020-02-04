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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:37

Сотрудница столовой приговорена к ограничению свободы за заражение детсадовцев сальмонеллезом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Городской суд Сыктывкара приговорил к шести месяцам ограничения свободы бывшую сотрудницу пищеблока детского сада. Ее признали виновной в заражении 77 человек сальмонеллезом, сообщили в пресс-службе суда.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск к подсудимой о компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

В апреле в садике, где работала женщина, произошла вспышка сальмонеллеза. Всего заразились 77 человек, в том числе 66 детей. 49 воспитанников перенесли заболевание в острой форме. Два корпуса садика закрывали на карантин.

По мнению Роспотребнадзора, источником инфекции стал инфицированный сотрудник пищеблока, который не соблюдал нормы гигиены при готовке пищи, уборки и мытье посуды. Уголовное дело по факту возбудили по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

На заведующего садиком завели дело о халатности.

Сыктывкар Сыктывкарский городской суд

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