Тела четырех человек со следами укусов нашли в Петербурге

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга выясняет обстоятельства смерти четверых человек, тела которых обнаружили в столовой на территории бывшей воинской части в историческом районе Коломяги, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, информация о погибших поступила от местного жителя накануне, 3 февраля. Прибывшая на место полиция обнаружила в заброшенной столовой тела двух женщин и двух мужчин.

Источник рассказал, что на всех четырех трупах обнаружены укусы на кистях рук и на лицах. "Предположительно смерть наступила около трех суток назад. С места изъята канистра с жидкостью темного цвета", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, по факту смерти четырех человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В СКР уточнили, что тела двух женщин и двух мужчин без определенного места жительства и занятий были обнаружены в заброшенном здании, расположенном в Приморском районе.

"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого была обнаружена канистра с остатками неустановленной спиртосодержащей жидкости. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления причин смерти. Выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении.