Экс-глава службы безопасности Березовского осужден за незаконный оборот оружия

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд на заседании во вторник назначил реальный срок наказания Сергею Соколову - бывшему руководителю частного охранного предприятия "Атолл-1", которое в 1990-е годы занималось личной охраной Бориса Березовского, по делу о незаконном обороте оружия. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

Суд признал виновным Соколова и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 9 месяцев в колонии общего режима.

Соколов и другие фигуранты дела - Олег Антошин, Руслан Мильченко и Алексей Алексеев были задержаны в Москве в середине января 2018 года.

Им инкриминировались незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным СМИ, поводом к задержанию Соколова, а также ряда других сотрудников его фирмы стала "инсценировка теракта". Речь идет об истории, связанной с предприятием "Тольяттиазот". 14 декабря 2016 года в офисном здании предприятия был обнаружен тайник с оружием, а также экстремистская литература и письма, адресованные мужчине.

В ходе следствия, отмечают СМИ, именно Соколов, а также бывший руководитель службы безопасности "Тольяттиазота" Антошин и нынешний директор "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Мильченко ввели правоохранительные органы в заблуждение, организовав сначала оперативную информацию, а потом, как бы в ее подтверждение, заложив гранатомет в офисе "Толтьяттиазота".

3 февраля 2020 года Самарский областной суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима бывшего главу службы безопасности ПАО "Тольяттиазот" Антошина.