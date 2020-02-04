Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами

Президент России Владимир Путин. Архивное фото. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Череповец несколько раз останавливал кортеж и выходил на улицу пообщаться с горожанами, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Общался, причем и до начала, и после. По окончании встречи собралось людей еще больше, и он опять остановил кортеж", - сказал Песков в ответ на вопрос, поговорил ли президент с собравшимися на улице и ожидавшими его горожанами.

В ходе рабочей поездки в Череповец во вторник президент провел встречу с представителями общественности и обсудил подготовку кадров для экономики и социальной сферы. Он также побывал в Центре боевых искусств и химико-технологическом колледже.