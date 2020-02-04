Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами

Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами
Президент России Владимир Путин. Архивное фото.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Череповец несколько раз останавливал кортеж и выходил на улицу пообщаться с горожанами, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Общался, причем и до начала, и после. По окончании встречи собралось людей еще больше, и он опять остановил кортеж", - сказал Песков в ответ на вопрос, поговорил ли президент с собравшимися на улице и ожидавшими его горожанами.

В ходе рабочей поездки в Череповец во вторник президент провел встречу с представителями общественности и обсудил подготовку кадров для экономики и социальной сферы. Он также побывал в Центре боевых искусств и химико-технологическом колледже.

Череповец Владимир Путин

Новости

Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил "Почту России"

Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Все школы и вузы Саратова и еще четырех городов закрыли на карантин

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

Сопредседатель рабочей группы выступил против упоминания бога в Конституции

Новый коронавирус в Китае

В РФ не смогли вычленить штамм коронавируса у двух заболевших китайцев

Новый коронавирус в Китае

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым
Изменение Конституции

Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Путин заявил, что предложил поправки в Конституцию не для продления своих полномочий

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');