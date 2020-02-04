Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Первый самолет ВКС РФ, вылетевший для эвакуации россиян из Уханя Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Два периметра ограждения и охрана Росгвардии выставлены вокруг реабилитационного центра, где будут размещены эвакуированные из Китая, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, прибывшая во вторник в Тюмень.

Видеообращение размещено в телеграм-канале Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса. Попова отметила, что в учреждении есть условия для соблюдения режима, дезинфекционная камера. Закуплены игрушки, поставлены телевизоры. "Всем нужно прожить две недели", - добавила она.

По прибытии пассажиры пройдут дополнительный осмотр на летном поле, а также таможенный досмотр и пограничный контроль, "чтобы не было лишних контактов".

Среди тех, кого эвакуируют из Уханя, есть семьи с детьми, рассказала Попова.

В свою очередь губернатор Тюменской области Александр Моор в своем видеообращении пояснил, что под карантин оборудован загородный реабилитационный центр. Он рассказал, что в каждом номере есть холодильник, душ, туалет.

"Подготовили небольшие сюрпризы - игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки, чтобы взрослые могли поиграть. Подготовлено хорошее меню: будем кормить четыре раза в день. Уверен - им будет комфортно и безопасно", - добавил Моор.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 человек. Большинство из них - граждане РФ, но есть также десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана. Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.

В России выявлены два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.