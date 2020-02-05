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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 23:05

Задержан житель Новосибирска, вскрывавший салоны сотовой связи кувалдой

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в серии краж сотовых телефонов, сообщает в среду ГУ МВД России по региону.

Установлено, что 18-летний мужчина по ночам в разных районах Новосибирска разрушал стены отдельно стоящих павильонов сотовой связи кувалдой, проникал внутрь и похищал мобильные телефоны.

"Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

Похищенное имущество злоумышленник продал и потратил деньги на собственные нужды. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Новосибирская область

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