"Левада-центр" рассказал о самых запомнившихся россиянам событиях января

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Отставка правительства и формирование нового кабинета министров стало для россиян самым запоминающимися событиями последних четырех недель, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что это событие на первом месте оказалось у 38% респондентов, 15% участников опроса в качестве такового назвали распространение коронавируса в Китае, 11% опрошенных - Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В "Левада-центре" отмечают, что среди наиболее запомнившихся событий января - участие Путина в Международном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле и конфликт между США и Ираном, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани и обстрела американских баз в Ираке.

Опрос проведен 23 - 29 января 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.