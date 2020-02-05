Прибытие первого самолета с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмень сдвинулось

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Время прибытия первого военного самолета из Уханя, на борту которого находится 80 граждан России, в аэропорт "Рощино" в Тюмени, незначительно сдвигается, сообщили агентству "Интерфакс" в областном штабе по профилактике коронавируса.

"С места дозаправки до Тюмени самолету лететь приблизительно четыре часа в зависимости от погодных условий. Ожидаемое время прилета незначительно сдвигается", - сказал представитель штаба.

"Расчетное время прибытия 11:15 (09:15 по Москве)", - уточнили в штабе.

Ранее сообщалось, что прибытие первого военного самолета из Уханя , на борту которого находится 80 граждан России, в аэропорт "Рощино" в Тюмени ожидается в 8:00 (мск).

Также сообщалось, что самолет Воздушно-космических сил России, на борту которого 80 эвакуированных из китайского города Ухань, вылетел после дозаправки с аэродрома Восточного военного округа в Тюменскую область.

Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.

В реабилитационном центре, расположенном в 30 км от Тюмени, эвакуированные будут находиться 14 дней. В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет. Будет организовано четырехразовое питание.