Прибытие первого самолета с эвакуированными из Китая россиянами в Тюмень сдвинулось
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Время прибытия первого военного самолета из Уханя, на борту которого находится 80 граждан России, в аэропорт "Рощино" в Тюмени, незначительно сдвигается, сообщили агентству "Интерфакс" в областном штабе по профилактике коронавируса.
"С места дозаправки до Тюмени самолету лететь приблизительно четыре часа в зависимости от погодных условий. Ожидаемое время прилета незначительно сдвигается", - сказал представитель штаба.
"Расчетное время прибытия 11:15 (09:15 по Москве)", - уточнили в штабе.
Ранее сообщалось, что прибытие первого военного самолета из Уханя , на борту которого находится 80 граждан России, в аэропорт "Рощино" в Тюмени ожидается в 8:00 (мск).
Также сообщалось, что самолет Воздушно-космических сил России, на борту которого 80 эвакуированных из китайского города Ухань, вылетел после дозаправки с аэродрома Восточного военного округа в Тюменскую область.
Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.
В реабилитационном центре, расположенном в 30 км от Тюмени, эвакуированные будут находиться 14 дней. В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет. Будет организовано четырехразовое питание.