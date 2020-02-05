Против сахалинской соцработницы завели дело за хищение пенсий у инвалидов и ветерана

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы областного государственного автономного учреждения "Центр медико-социальной реабилитации "Чайка", которая подозревается в хищении пенсий инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Сахалинской области.

По версии следствия, сотрудница учреждения, вводя в заблуждение получателей социальных услуг отделения милосердия ЦМСР "Чайка", злоупотребляя их доверием, похищала принадлежащие, в том числе инвалидам, пенсионерам и ветерану Великой Отечественной войны, пенсионные начисления. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 570 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Проводятся следственные действия.