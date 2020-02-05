Брату экс-главы медсоцэкспертизы Дагестана заменили условный срок на реальный

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд Дагестана вынес новый приговор в отношении ранее осужденного условно главы одного из бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) республики Ашикмагомеда Махачева. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.

Обвиняемый в получении взятки глава бюро номер 19 МСЭ Дагестана Махачев Советским районным судом Махачкалы был приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 2 млн рублей. Данный приговор был обжалован в вышестоящую инстанцию. 4 февраля Верховный суд Дагестана, частично удовлетворив апелляционное представление гособвинителя.

Новым решением по делу осужденному назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии строгого режима. Штраф увеличен до 6 млн 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Ашикмагомед Махачев приходится братом обвиняемому в создании преступного сообщества бывшему руководителю главного бюро МСЭ Дагестана Магомеду Махачеву. Из материалов суда следует, что А.Махачев незаконно продлил инвалидность пятерым жителям Дагестана, получив за это 1,5 млн рублей взятки. Свою вину он признал.

Экс-руководитель главного бюро МСЭ Дагестана Магомед Махачева был задержан в начале августа 2018 года. Скрывшись от следствия, он был объявлен в международный розыск по уголовному делу о взятках, подлоге и мошенничестве.

Несколько членов преступного сообщества Магомеда Махачева, в том числе трое его заместителей и главный бухгалтер учреждения, арестованы.