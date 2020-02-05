Минфин подготовил поправку о конфискации за незаконный вывод средств за границу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минфин предложил конфисковывать имущество и деньги, полученное в результате преступлений с незаконным выводом средств за границу. Как сообщил информированный источник, ведомство подготовило соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Решение о разработке этого законопроекта приняла межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Речь идет об изменениях в статью 104.1 УК "Конфискация имущества", которые позволят расширить случаи применения института конфискации как иной меры уголовно-правового характера в отношении преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1.

Статья 193 об уклонении от исполнения обязанности по репатриации средств и статья 193.1 о переводе денег на счета нерезидентов по подложным документам конфискации имущества в пользу государства не предусматривают.

Международные договоры, ратифицированные Россией, в частности, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года, обязывают страны-участницы обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, принятию необходимых предварительных мер, таких как замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.

Закон от 26 июля 2017 года N183-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" отдельно оговаривается, что применение конфискационных мер, предусмотренных этим актом международного права, распространяется только на преступления, указанные в пункте "а" части 1 статьи 104.1 УК.

Кроме того, ратифицированный Москвой второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года (для Российской Федерации вступил в силу 1 января 2020 года) позволяет реализовать конфискацию имущества через институт реституции. Однако действующее уголовное законодательство устанавливает, что под доходами, полученными преступным путем, понимается имущество, указанное в статье 104.1 УК.

Законопроект призван обеспечить формирование в национальном законодательстве РФ эффективного конфискационного режима, также документ нацелен на совершенствование правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации и возврата активов.

Если закон будет принят, он вступит в силу через 180 дней со дня публикации.