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Мужчину, зарезавшего 13-летнего сына в Домодедово, направили в психдиспансер

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства тринадцатилетнего подростка в Домодедово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления Следственного комитета РФ (СКР); по информации ведомства, в убийстве подростка подозревается его отец, мужчину отправили в психдиспансер.

По предварительным данным, утром в среду, 5 февраля, мать мальчика, вернувшись с работы домой, увидела своего супруга, сидящего на полу, рядом с ним лежал нож. "Мужчина сообщил ей, что убил сына. Пройдя в комнату, женщина обнаружила в кровати тело ребенка с колото-резаными ранениями", - сообщили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ), следователями осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, получены образцы для сравнительных исследований, назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

"Допросить отца мальчика до настоящего времени не представилось возможным в связи с возбудимым и агрессивным поведением последнего, связанным с психическим расстройством. Он госпитализирован для обследования в Домодедовский психоневрологический диспансер", - отметили в СКР.

СКР Московская область Домодедово

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