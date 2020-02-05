В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Прогнозируемая в Петербурге непогода может вызвать поднятие воды в дельте Невы до критической отметки (выше 161 см).

Как сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, с 20:00 среды до 04:00 четверга закрыты все затворы дамбы, включая судопропускное сооружение С-1.

Этот период может быть изменен в зависимости от гидрометеорологической обстановки.

По состоянию на 19:39, уровень воды на водомерном посту "Горный институт" составляет 101 см.

Как отмечается, судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено в 19:30. Движение автомобилей по САД КЗС осуществляется в штатном режиме.

По данным регионального Гидрометцентра, ночью в городе ожидается сильный снег, утром - метель, ветер западный и северо-западный с порывами до 18 м/с.