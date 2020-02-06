Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:48

Глава Минздрава Приморья решил покинуть пост

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко покидает пост по собственному желанию.

"Заместитель председателя правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко написал заявление об увольнении с 10 февраля по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства края.

Информация о новом месте работы Фисенко появится позже, добавили в пресс-службе.

Фисенко в январе 2019 возглавил департамент здравоохранения Приморья. Ранее он занимал различные должности в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения.

Приморский край

Новости

Что произошло за день: среда, 5 февраля

В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения

"Яндекс" устранил сбой в работе сервисов

Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки

Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки

Бастрыкин призвал телеканалы перестать негативно влиять на детей

Бастрыкин призвал телеканалы перестать негативно влиять на детей

В "Единой России" придумали, как исключить завышение цен в аптеках

Мишустин, как и Медведев, будет ездить на Aurus

Ведущий Павел Лобков вернулся на телеканал "Дождь"

Ведущий Павел Лобков вернулся на телеканал "Дождь"

Пользователи сообщили о сбоях у сервисов "Яндекса"

Новое правительство

Путин не оставил новому правительству "ни минуты на раскачку"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');