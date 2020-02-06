Девочке из Новокузнецка, на которой подожгли платье, выплатят 700 тыс. рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Суд Заводского района Новокузнецка постановил выплатить 700 тыс. рублей пятилетней девочке, которая получила ожоги, когда летом прошлого года ее подруги-сестры подожгли на ней платье, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры Кузбасса в четверг.

"Ответчиком выступала старшая сестра девочек, суд постановил взыскать в пользу потерпевшей 700 тыс. рублей. Одна из сестер, которая подожгла платье, поставлена на учет", - сказал представитель пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе регионального СУ СКР агентству сообщили, что уголовное дело по факту возгорания платья на пятилетней девочке было прекращено.

"Дело прекращено, так как девочкам нет 14 лет, то есть они не достигли возраста уголовной ответственности", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, в начале августа 2019 года пятилетняя девочка с врожденным пороком сердца была доставлена в больницу, где у нее диагностировали 75% ожогов тела. Мать девочки сообщала агентству, что инцидент произошел, когда ребенок гулял с двумя подругами 9 и 11 лет, приходящимися друг другу сестрами. Когда платье на ребенке начало гореть, сестры сбежали, оставив девочку одну, тем не менее, она сумела добежать до дома, где ее потушил старший брат. По ее словам, дети специально подожгли платье, так как она рассказала их родственнице, что сестры курят.

В сентябре 2019 года мать пострадавшей рассказала агентству, что спустя месяц после произошедшего девочка была выведена из медикаментозной комы и перенесла несколько операций по пересадке кожи. По ее словам, подруги, которые пытались сжечь ее дочь, "извиняться за то, что сделали, даже не пытались".

В пресс-службе регионального СУ СКР агентству сообщали, что платье загорелось в тот момент, когда пострадавшая, взявшись за руки с одной из сестер, начала кружиться, а в это время вторая баловалась с зажигалкой рядом с ними.