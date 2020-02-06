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В Коломне пресекли работу подпольной сортировки мусора

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Минэкологии Подмосковья и правоохранительных органов обнаружили в Коломне ангар, где велась незаконная сортировка мусора, сообщила пресс-служба министерства.

Там отметили, что на Окском проспекте были обнаружены два металлических ангара, где из бытового мусора извлекали полезные фракции (пластик, бумага и другие), прессовали их и отправляли для дальнейшей переработки. При этом работники сортировочного пункта не смогли предъявить лицензию на обращение с отходами.

В ведомстве подчеркнули, что ангары находятся в водоохранной зоне Оки, но не оборудованы для безопасного обращения с отходами, что могло привести к загрязнению реки.

Минэкологии возбудило административное дело, сотрудники силовых ведомств начали доследственную проверку. В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, помимо нарушения природоохранного законодательства есть признаки махинаций с участком земли, на котором велась незаконная сортировка мусора.

Коломна

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