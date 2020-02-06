Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:09

Мошенники в Петербурге попытались украсть почти 600 млн руб. наследства москвича

Мошенники в Петербурге попытались украсть почти 600 млн руб. наследства москвича
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В северной столице раскрыто покушение на мошенничество с наследством почти на 600 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

3 февраля сотрудники полиции и ФСБ задержали в офисе одного из банков на Шпалерной улице в центре Петербурга четверых мужчин, которые намеревались получить 580 млн рублей по фиктивным документам на наследство.

По версии полиции, 56-летний житель Башкирии привлек к афере номинального гендиректора нескольких фирм в Московской области, сотрудника службы безопасности одного из петербургских банков и жителя Сочи, находящегося в розыске за кражу в Краснодарском крае.

Фигуранты захотели получить почти полмиллиарда рублей, принадлежавших 50-летнему москвичу и для этого предоставили в банк поддельные документы - право на наследство и свидетельство о смерти мужчины. Однако, как отмечается, в банке сразу выявили истинное происхождение подложных бумаг.

По данному факту возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, добавили в полиции. В настоящее время сотрудники МВД устанавливают всех соучастников подозреваемых, источники информации злоумышленников и другие совершенные ими преступления.

МВД Петербург ФСБ Башкирия Москва

Новости

"ИрАэро" подала иск к производителю "Суперджетов" на 1,9 млрд рублей

В Госдуму внесен законопроект о льготах для добывающих компаний в Арктике

В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных после летних протестов

Счетная палата раскритиковала систему стратегического планирования правительства Медведева

Счетная палата раскритиковала систему стратегического планирования правительства Медведева

Чиновники отчитались о хорошем самочувствии эвакуированных из Уханя

Чиновники отчитались о хорошем самочувствии эвакуированных из Уханя

Что произошло за день: среда, 5 февраля

В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения

"Яндекс" устранил сбой в работе сервисов

Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки

Прожившую пять лет в больнице девочку передали органам опеки

Бастрыкин призвал телеканалы перестать негативно влиять на детей

Бастрыкин призвал телеканалы перестать негативно влиять на детей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');