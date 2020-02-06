Мошенники в Петербурге попытались украсть почти 600 млн руб. наследства москвича

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В северной столице раскрыто покушение на мошенничество с наследством почти на 600 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

3 февраля сотрудники полиции и ФСБ задержали в офисе одного из банков на Шпалерной улице в центре Петербурга четверых мужчин, которые намеревались получить 580 млн рублей по фиктивным документам на наследство.

По версии полиции, 56-летний житель Башкирии привлек к афере номинального гендиректора нескольких фирм в Московской области, сотрудника службы безопасности одного из петербургских банков и жителя Сочи, находящегося в розыске за кражу в Краснодарском крае.

Фигуранты захотели получить почти полмиллиарда рублей, принадлежавших 50-летнему москвичу и для этого предоставили в банк поддельные документы - право на наследство и свидетельство о смерти мужчины. Однако, как отмечается, в банке сразу выявили истинное происхождение подложных бумаг.

По данному факту возбуждено дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, добавили в полиции. В настоящее время сотрудники МВД устанавливают всех соучастников подозреваемых, источники информации злоумышленников и другие совершенные ими преступления.