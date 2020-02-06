Житель Брянска получил 4 года колонии за попытку силой вернуть возлюбленную

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Брянска признал виновным местного жителя в похищении человека, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что в январе 2019 года 30-летний мужчина встретил на улице бывшую возлюбленную, избил ее и, угрожая пневматическим пистолетом, привел женщину к себе домой. Там он ее удерживал, надеясь возобновить отношения. Позднее женщину освободили сотрудники полиции.

Суд признал злоумышленника виновным по п."в" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека с угрозой применения насилия, опасного для жизни) и приговорил к 4 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.