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Житель Кузбасса получил пожизненный срок за сожженную женщину и ее детей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Прокопьевский городской суд (Кемеровская обл.) приговорил местного жителя к пожизненному лишению свободы за тройное убийство, совершенное 15 лет назад, сообщает пресс-служба СКР.

39-летний мужчина признан виновным в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью.

Следствие установило, что в мае 2005 года мужчина, чтобы не признавать отцовство и не платить алименты, решил сжечь дом бывшей сожительницы вместе с ней и детьми. В доме также проживала их бабушка.

Чтобы никто не смог выбраться, он облил бензином дверь и территорию вокруг здания.

Его бывшей подруге все удалось выбраться через окно и вывести на улицу 50-летнюю мать, вынести детей, которым на тот момент было 8 месяцев и 1,5 года.

Все потерпевшие в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы. Спасти детей и их бабушку врачам не удалось, они скончались от болевого шока. 27-летняя девушка несколько месяцев находилась в коме.

На тот момент доказать причастность бывшего сожителя женщины к преступлению не удалось, только в 2015 году, нашлись лица, знавшие обстоятельства поджога.

Кемеровская область Кузбасс

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