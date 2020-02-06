Пропавшую 14-летнюю пациентку психбольницы нашли на Ставрополье

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следователи вместе с полицейскими нашли 14-летнюю девочку, которая накануне самовольно ушла из психбольницы в Ставрополе, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как отмечается, "все это время она находилась у знакомого молодого человека в Ставрополе". По предварительным данным, никаких преступлений в отношении нее совершено не было.

Девочку вернули в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя 2005 года рождения днем 5 февраля самовольно ушла из Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницы №1, где находилась на лечении.