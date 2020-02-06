Путин заявил, что в Дубне до конца 2022 года запустят сверхпроводящий коллайдер

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - До конца 2022 года будет запущен сверхпроводящий коллайдер NICA в подмосковной Дубне, сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год.

Глава государства также рассказал, что к концу 2023 году в Новосибирске планирует запустить синхротронную установку СКИФ ("Сибирский кольцевой источник фотонов"). Путин отметил, что в России также приступают к проектированию и созданию не имеющей аналогов установки, сочетающей возможности источников синхротронного излучения и лазера на свободных электронах.

"Это позволит именно в нашей стране проводить уникальные исследования в области сельского хозяйства, новых материалов и лекарственных препаратов, в других направлениях, критически важных для успешного технологического развития России", - пояснил президент. Он подчеркнул, что масштаб задач колоссальный.