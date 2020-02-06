Оскорбивший полицейского глава псковского района стал фигурантом второго дела

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В отношении бывшего главы Печорского района Дмитрия Сопотова, который в ноябре 2019 года уволился после обнародования видео, где он оскорблял полицейских, возбуждено второе уголовное дело, сообщил прокурор области Сергей Белов журналистам в четверг.

Он отметил, что в материалах выделены два дела - по оскорблению сотрудника правоохранительных органов и по истории с приемкой дома, возведенного в рамках программы расселения ветхого жилья.

Второе уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) возбуждено по инициативе прокурора Печорского района. Здание в Печорах было принято в рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, хотя на момент приемки объект не соответствовал техническим требованиям и требованиям пожарной безопасности, сказал прокурор.

По делу о приемке дома с грубыми нарушениями фигурантами являются ряд сотрудников администрации Печорского района, в том числе и бывший глава. В настоящее время продолжается расследование.

Как сообщалось, 13 ноября 2019 года в интернете появилась видеозапись, на которой глава Печорского района Сопотов говорит с сотрудниками полиции на повышенных тонах с использованием нецензурной лексики. В описании к видеоролику говорилось, что в конце мая 2019 года полиция остановила автомобиль муниципального предприятия "Благоустройство", в котором ехали его руководитель Георгий Осипов и глава Печорского района Псковщины. Сотрудник полиции предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Глава района решил защитить коллегу. На видеозаписи Сопотов говорит, что он "четырьмя стопками виски" отметил победу муниципалитета в грантовом конкурсе, по которому район выиграл 54 млн рублей.

На следующий день Сопотов заявил о своей отставке. 25 ноября было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).