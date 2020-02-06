УФСИН Ставрополья опровергло сообщения об издевательствах над осужденным украинцем

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Информация об издевательствах над гражданином Украины Геннадием Лимешко, который был осужден в Крыму в 2018 году и содержится в исправительной колонии на Ставрополье, не соответствует действительности, заявляет пресс-служба регионального управления ФСИН России.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова в конце января опубликовала в своем фейсбуке информацию о том, что в колонии на Ставрополье "несколько раз поджигали шапку" на голове Лимешко, на осужденного оказывается моральное и психологическое давление ("говорят, что его нужно убить, поскольку он принял ислам", "он опасается за свою жизнь"). Кроме того, Денисова заявляла, что Лимешко не оказывается медпомощь.

"Интерфакс" направил запрос в региональное УФСИН по данному поводу. По информации пресс-службы ведомства, в колонию после этого съездили уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае и представители прокуратуры. "Информация, указанная в запросе, не подтверждается", - говорится в ответе управления, поступившем в агентство в четверг.

За время нахождения в ИК-6 Лимешко не жаловался на причинение вреда здоровью или на угрозы причинения со стороны сотрудников колонии и других осужденных. Жалоб на то, что ему не оказывают медпомощь, также не поступало, говорится в документе. "За период содержания к данному осужденному физическая сила и специальные средства не применялись", - отмечается в ответе УФСИН.

За время нахождения Лимешко в колонии его посещали члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), члены Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Ставрополь, представители Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону, добавили в УФСИН. "В ходе посещения жалоб и заявлений от Лимешко не поступало", - утверждает пресс-служба.

Дело Лимешко

Как сообщалось, ФСБ России в августе 2017 года задержала уроженца Харьковской области Лимешко, назвав его агентом Службы безопасности Украины (СБУ). По данным российской спецслужбы, украинец подпиливал расположенную возле дороги Судак - Новый Свет опору, чтобы затем взорвать ее. Сам Лимешко позднее признался, что получил от СБУ приказ повредить линии электропередачи, сообщали в ФСБ. "Сказали подрезать электростолб", - сказал задержанный.

В ответ СБУ заявила, что задержание якобы причастного к украинской спецслужбе человека - это провокация. Генштаб Вооруженных сил Украины утверждал, что Лимешко служил в одном из подразделений украинских Сухопутных войск с ноября 2016 по май 2017 года и был уволен из-за систематических нарушений дисциплины по статье "служебное несоответствие".

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщал, что Лимешко участвовал в деятельности националистических украинских батальонов в Донбассе.

Городской суд Судака в мае 2018 года приговорил Лимешко к 8 годам колонии.