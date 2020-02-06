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В Госдуме подняли вопрос о дороговизне "депутатских" билетов "Аэрофлота"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Члены комитета Госдумы по контролю и регламенту обсудили на заседании в четверг вопрос о пользовании услугами "Аэрофлота" в качестве компании, обеспечивающей перелеты депутатов.

"Очевидно, надо снова ставить вопрос о смене компании, которая продает нам билеты; в "Аэрофлоте" все-таки самые дорогие билеты", - сказала на заседании депутат, член комитета Лариса Шойгу.

Она добавила, что среди депутатов много "списочников", каждый курирует по несколько регионов, и в связи с этим заранее узнать, куда именно потребуется лететь, не всегда получается.

В свою очередь член комитета Наталья Костенко поддержала коллег. Она отметила, что цены на сайте "Аэрофлота" и те, по которым покупают депутаты, существенно - процентов на 30, отличаются.

Кроме того, первый зампредседателя комитета Олег Нилов, пожаловался, что депутатам уже три месяца приходят письма с рекомендациями о том, что необходимо заранее, за месяц покупать билеты и сдавать их в случае отказа от полета тоже как можно раньше.

Подытожив дискуссию, глава комитета Ольга Савастьянова предложила обсудить обозначенную проблему в рамках фракций.

Госдума Аэрофлот

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