Сантехника с наркотиками в кубинских барабанах задержали на Валааме

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали в Карелии жителя Архангельской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ в четверг, 38-летний сантехник был задержан по прибытию на остров Валаам, куда он приехал, чтобы работать вахтовым методом. При личном досмотре имущества полицейские обратили внимание на рюкзак подозреваемого, в котором находился кубинский ударный инструмент - бонго. Внутри барабанов обнаружен и изъят сверток из фольги с порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

Экспертно-криминалистическое исследование установило, что изъятое вещество - наркотик броламфетамин в особо крупном размере. "Жесткий галлюциноген (...) впервые был изъят в республике Карелия. Кроме этого установлено, что любитель музыки ранее неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотических средств", - добавили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

В пресс-службе Северо-Западного управления МВД на транспорте "Интерфаксу" уточнили, что объем изъятых наркотиков составляет примерно 10 грамм.