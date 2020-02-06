Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Сантехника с наркотиками в кубинских барабанах задержали на Валааме

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали в Карелии жителя Архангельской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ в четверг, 38-летний сантехник был задержан по прибытию на остров Валаам, куда он приехал, чтобы работать вахтовым методом. При личном досмотре имущества полицейские обратили внимание на рюкзак подозреваемого, в котором находился кубинский ударный инструмент - бонго. Внутри барабанов обнаружен и изъят сверток из фольги с порошкообразным веществом", - говорится в сообщении.

Экспертно-криминалистическое исследование установило, что изъятое вещество - наркотик броламфетамин в особо крупном размере. "Жесткий галлюциноген (...) впервые был изъят в республике Карелия. Кроме этого установлено, что любитель музыки ранее неоднократно судим за преступления, связанные с нелегальным оборотом оружия и наркотических средств", - добавили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

В пресс-службе Северо-Западного управления МВД на транспорте "Интерфаксу" уточнили, что объем изъятых наркотиков составляет примерно 10 грамм.

МВД Карелия Валаам Архангельская область

Новости

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО

Врио губернатора Пермского края стал глава управления ФАС Дмитрий Махонин

Врио губернатора Пермского края стал глава управления ФАС Дмитрий Махонин

Путин уволил главу МВД по Коми, обвиняемого в получении особо крупной взятки

В Смоленской епархии РПЦ предостерегли от "амулетов против коронавируса"

"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ

"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ

Губернатор успокоил жителей тюменского поселка насчет соседства с карантинным санаторием

Замгендиректора АСВ Агапцев ушел из госкорпорации

Брата Тельмана Исмаилова приговорили к 17 годам колонии за два убийства

Брата Тельмана Исмаилова приговорили к 17 годам колонии за два убийства

У газеты "Ведомости" сменился владелец

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');