В Петербурге по требованию прокурора освободили лжеминера

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В северной столице прокурор отменил постановление о возбуждении дела в отношении задержанного "телефонного хулигана" Ивана Найденова, сообщавшего о взрывах в метро.

"В связи с неполнотой проведенной проверки по постановлению прокурора отменено постановление о возбуждении дела в отношении Найденова", - сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник. По его словам, продолжается доследственная проверка, выясняются дополнительные обстоятельства.

Как отметил собеседник агентства, если в ходе проверки найдут достаточно оснований, в полиции снова возбудят дело.

Как сообщалось, в минувший вторник в Петербурге задержали 26-летнего уроженца Сызрани, который звонил с 31 января в экстренные службы и сообщал о якобы произошедших терактах в метро. Ни одна из угроз в ходе проверки не подтвердилась.

По данному факту возбудили дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Найденов был задержан в порядке статьи 91 УПК.

Фигурант вину признал и раскаялся, а свое поведение объяснил желанием привлечь к себе внимание, поскольку он "инвалид детства" и ему "негде жить".