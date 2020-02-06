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Два мужчины упали в Кольский залив

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Операция по спасению двух мужчин, упавших в Кольский залив, развернулась в Мурманской области вечером 6 февраля.

Как сообщает МЧС по региону, в экстренные службы поступило сообщение о том, что двое мужчин в оранжевых жилетах находятся в воде, течением уносит в сторону г. Кола.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасатели аварийно-спасательного отряда единой дежурно-диспетчерской службы. На помощь им выдвинулись спасатели Арктического комплексно аварийно-спасательного центра.

Мурманская область

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