Два мужчины упали в Кольский залив

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Операция по спасению двух мужчин, упавших в Кольский залив, развернулась в Мурманской области вечером 6 февраля.

Как сообщает МЧС по региону, в экстренные службы поступило сообщение о том, что двое мужчин в оранжевых жилетах находятся в воде, течением уносит в сторону г. Кола.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасатели аварийно-спасательного отряда единой дежурно-диспетчерской службы. На помощь им выдвинулись спасатели Арктического комплексно аварийно-спасательного центра.