При столкновении легковушки и эвакуатора близ Нижнего Новгорода погибли три человека

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль и эвакуатор столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области в четверг вечером, есть погибшие и пострадавший.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ сообщает, что ДТП произошло около 20:20 на 389-ом километре автодороги в районе н.п. Гнилицкие Дворики.

В результате погибли водитель и два пассажира легковушки. Еще один человек в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Детей среди погибших нет.

На месте работают оперативные службы.

ГУВД по Нижегородской области подтвердило информацию об аварии.