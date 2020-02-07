Землетрясение зафиксировано в Туве

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 194 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 02:32 МСК в пятницу, имел координаты 50.95 градуса северной широты и 91.92 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.