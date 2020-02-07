Импорт машин на Дальний Восток вырос на 28% после смягчения правил относительно ГЛОНАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Количество ввозимых на Дальний Восток автомобилей выросло на 28% благодаря разрешению на ввоз автомобилей без системы ГЛОНАСС, заявил начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин.

Новый порядок действует с конца 2018 года. В 2018 году всего ввезено 104, 5 тыс. автомобилей.

Всего в 2019 году было ввезено более 130 тыс. машин, из них 100 тыс. ввезено физическими лицами. В свою очередь из этого числа 73 тыс. приходится на машины без системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Ввести на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока, либо те, кто переезжает в регионе на постоянное место жительства. В течение года можно ввезти один подержанный автомобиль.

В декабре 2019 года правительство продлило временный порядок, согласно которому устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввозимые на Дальний Восток машины с правым рулем не нужно.