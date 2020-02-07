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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:03

Почти 250 сел Дагестана остались без света из-за непогоды

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают прерванное из-за сильного ветра электроснабжение в 12 районах Дагестана, сообщает Минэнерго России.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители в 249 населенных пунктах Сергокалинского, Буйнакского, Карабудахкентского, Ботлихского, Шамильского, Хунзахского, Акушинского, Тляратинского, Левашинского, Сулейманстальского, Дербентского, Магарамкентского районов (около 84 800 человек)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам привлечено 62 бригады в составе 215 человек и 52 единиц специальной техники.

Дагестан Минэнерго

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