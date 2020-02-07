Жителя Ростовской области обвинили в серийных убийствах и изнасиловании женщин

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Завершено расследование дела жителя Мясниковского района Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в убийстве пяти женщин и серии изнасилований на территории региона, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР).

По версии следствия, в октябре 2018 года Сарабашян на территории жилого комплекса "Суворовский" изнасиловал и задушил женщину и похитил ее личные вещи, говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили причастность обвиняемого еще к пяти нападениям на девушек с октября 2000 года по март 2015 года в Ростовской области, четыре из которых окончились изнасилованием и убийством потерпевших. Так, в 2000 году, когда Сарабшян служил в воинской части в Ростове-на-Дону, он самовольно покинул место несения службы и совершил два нападения на ранее ему незнакомых женщин 27 и 32 лет. Злоумышленник изнасиловал своих жертв, а затем задушил их.

При нападении в марте 2015 года потерпевшая смогла спастись, оказав активное сопротивление. По данным СКР, самой молодой из жертв Сарабашяна было 16 лет, которую он изнасиловал и убил в ноябре 2001 года.

В отношении Сарабашяна возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п.п. "а", "к" ч. 2 ст. 105, п. "в" (убийство - 5 эпизодов), ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Его арестовали. Судебно-психиатрическая экспертиза не выявила у обвиняемого расстройства психики, однако обнаружила у него склонность к сексуальному садизму.

Уголовное преследование по нескольким преступлениям против половой неприкосновенности и свободы женщин в отношении обвиняемого прекратили в связи с истечением сроков давности.

Вышеупомянутое уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.