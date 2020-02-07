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Экс-министра по делам Северного Кавказа назначили замглавы Минэкономразвития

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития РФ.

Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в пятницу на официальном сайте правительства. Как известно, функции ликвидированного ведомства Чеботарева были переданы министерству экономического развития.

Новое правительство

Чеботарев занимал пост министра РФ по делам Северного Кавказа с мая 2018 года по январь 2020 года, когда ведомство было ликвидировано после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку.

На сайте министерства сообщалось, что с 2004 по 2018 года он работал на различных должностях в администрации президента РФ. Между тем, по данным из различных источников, до назначения на пост министра Чеботарев был заместителем начальника Управления президента РФ по международным и культурным связям с зарубежными странами. В своей должности он курировал отношения с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией.

Как сообщалось, Минэкономразвития, лишившись части функций (кроме Росимущества, из структуры министерства выведен Росреестр - теперь он напрямую курируется правительством), получило новые: ему переданы полномочия упраздненного министерства по делам Северного Кавказа. Эти изменения также отражены в проекте обновленного положения о Минэкономразвития. Число департаментов министерства планируется увеличить с 36 до 38, а число замов - с 14 до 15 (это все еще далеко от рекорда: до административной реформы 2004 года у главы Минэкономразвития Германа было 19 замов).

Сергей Чеботарев Минкавказа Минэкономразвития. Михаил Мишустин

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