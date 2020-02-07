В ближайшие часы Москву и область накроет метель

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели предупреждают жителей столицы и Подмосковья о метели в ближайшие часы, сообщили "Интерфаксу" в областном и московском главках МЧС.

С 12 часов дня и до 21 часа в столице и Московской области ожидается ветер порывами 12-17 м/с, слабая метель. На дорогах прогнозируется гололедица.

Автомобилистам рекомендовали быть предельно осторожными, соблюдать дистанцию и не развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Неопытным водителям и вовсе посоветовали воздержаться от поездок за рулем.