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Титов указал на противоречие проекта нового КоАП решению КС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и общественный омбудсмен Дмитрий Петров считают, что предложенный Госдуме проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), помимо всего прочего, противоречит постановлению Конституционного суда РФ, вынесенному еще в 2014 году.

Пресс-служба бизнес-омбудсмена приводит слова Петрова, который указал на то, что, как и раньit некоторые статьи устанавливают несоразмерные правонарушению размеры штрафа.

"Например, за незначительное нарушение требований техрегламентов (повреждение маркировки товара) предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей. В новой редакции КоАП постановление Конституционного суда проигнорировано, размеры штрафов оставлены без изменений", - отмечает Петров.

В пресс-службе уполномоченного напомнили, что в 2014 году КС признал не соответствующими Конституции несколько положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.231 и 19.73 КоАП РФ. Все упомянутые статьи устанавливают минимальные размеры штрафов для юридических лиц и не допускают назначения ниже низшего предела.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен считает, что "вилка" штрафов в "предпринимательских" статьях нового КоАП должна подлежать широкому обсуждению.

Титов также считает, что в проекте КоАП остались все старые недостатки в регулировании таможенных нарушений. В частности, он указывает на то, что глава 16 (в новом кодексе она под номером 32), определяющая ответственность за таможенные правонарушения, практически не изменилась.

То есть остаются все претензии предпринимателей: применение конфискации, несоразмерность наказания, необходимость уточнения составов.

В свою очередь общественный омбудсмен по вопросам таможенного регулирования Виталий Сурвилло отметил, что в обоих проектах новых кодексов отсутствует четкий порядок разделения правонарушений внутри одной статьи на грубые и не грубые. "Поэтому с большой вероятностью все составы, предусматривающие конфискацию, будут изначально признаваться грубыми, что существенно увеличит административную ответственность и тяжесть процесса", - отметил Сурвилло.

Борис Титов

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