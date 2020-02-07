Костромской заключенный, устроивший пожар из-за сковородки, получил новый срок и штраф

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор по делу о пожаре в костромской колонии жителю Ивановской области, отбывавшему там наказание, сообщает прокуратура Костромской области.

По данным надзорного ведомства, ночью 27 апреля 2019 года мужчина готовил завтрак для заключенных. В цехе по приготовлению еды он включил электрическую сковороду, выложив на нее продукты, и ушел. Примерно через час начался пожар, через вентиляционную систему огонь попал на чердак. В результате сгорела кровля столовой, продукты питания и оборудование. Сумма ущерба составила почти 1,3 млн рублей.

Суд, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору за кражи, назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 2 месяца и штрафом в размере 15 тыс. рублей. Кроме того, ему предстоит в полном объеме возместить ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.