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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

В Перми уволили учителя, заставившего детей стоять два урока и не пускавшего их в туалет

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Учителя школы N135 в Перми, который в качестве наказания заставил учеников стоять два урока, уволили, сообщается в пятницу на сайте регионального детского омбудсмена Светланы Денисовой.

По данным уполномоченного по правам детей, инцидент произошел в декабре 2019 года. Родители ученика сообщили, что за разговоры во время занятия ее сын и еще несколько школьников были наказаны - учитель технологии заставил их стоять все два урока.

"На втором уроке сын захотел в туалет, спросил разрешения, но учитель отказал. Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своем. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу" - приводятся в сообщении слова матери ученика.

После служебной проверки информация о нарушении учителем педагогической этики частично подтвердилась. С ним расторгли трудовой договор.

Пермь

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