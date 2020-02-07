"Макфа" подала в суд на макаронную фабрику из Чебоксар из-за схожести бренда

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Производитель макаронных изделий и круп АО "Макфа" подало иск к ООО "Макаронная фабрика "ВакМа" (Чебоксары, Чувашия) и предпринимателю из Казани из-за похожего товарного знака.

Как следует из картотеки Арбитражного суда Татарстана, "Макфа" просит суд обязать ООО и предпринимателя Эльдара Асланова запретить использование обозначения Vakma, а также изъять из оборота и уничтожить упаковки продукции с таким названием.

По мнению истца, название сходно с товарным знаком "Макфы" до степени смешения.

Кроме того, "Макфа" требует взыскать с предпринимателя и фабрики 10 млн рублей за нарушение авторских прав.

Иск был подан в январе, по решению суда оставлен без движения до 14 февраля 2020 года из-за нарушения требований арбитражного процессуального кодекса.

Согласно информации на сайте "Макфы", компания является лидером рынка макаронных изделий и муки в России, крупным производителем круп и зерновых хлопьев. Бренд Makfa входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", на конец 2015 года владельцами более 90% акций АО "Макфа" были Валерий Юревич (71,42%) и Наталья Юревич (19,29%). Позднее, по данным пресс-службы "Макфы", В.Юревич передал свою долю кипрской компании Rantip Invest Limited.