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Автобус с детьми столкнулся с "Ладой" в Кузбассе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивший детскую спортивную команду из Магадана, столкнулся с легковым автомобилем на трассе Бийск - Новокузнецк, водитель машины скончался. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Кузбассу в пятницу.

По данным полиции, авария произошла около 19:00 часов (15:00 по Москве). Столкнулись "Лада Калина" и Hyundai Grand Starex. Микроавтобус перевозил детскую спортивную команду из Магадана, возвращавшуюся с соревнований и направлявшуюся в аэропорт.

Водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения он скончался на месте от полученных травм, говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что с места ДТП для обследования госпитализированы семь пассажиров микроавтобуса.

На месте аварии работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

В свою очередь информированный источник в экстренных службах сообщил, что в автобусе находились дети 12-14 лет. По предварительным данным, серьезных травм и ранений нет, сказал собеседник агентства.

Кемеровская область Кузбасс Магадан

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