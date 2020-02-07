В Дагестане задержали торговцев девушками для занятия проституцией за рубежом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали мужчину и женщину, которые пытались продать двух девушек на Ближний Восток за $1 млн.

Задержаны жители города Каспийск - 39-летняя женщина и 48-летний мужчина. Они собирались продать неизвестным лицам в Бахрейн двух жительниц Махачкалы за $1 млн для занятий проституцией, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД.

Злоумышленники вместе со своим живым товаром были задержаны на пути к государственной границе. "Они планировали пересечь границу, сменив на другой стороне автомобили, и доставить девушек в пункт назначения. Подозреваемых задержали, они уже признались в содеянном", - отметил собеседник агентства.