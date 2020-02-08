Пожар возник в одном из цехов Магнитогорского меткомбината

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - На Магнитогорском металлургическом комбинате в субботу произошел пожар, огонь уже локализован, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о возгорании в листопрокатном цехе номер 5. Подразделения работают по второму номеру. Горит маслоподвал и реверсивный стан, который с 3 февраля находится на капитальном ремонте", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, пожар локализован на площади 390 квадратных метров. Пострадавших нет.