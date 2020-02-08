Трое лыжников погибли, провалившись под лед на карьере в Ленобласти

В числе погибших - трехлетняя девочка

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти троих человек, в том числе ребенка, которые провалились под лед и утонули в Тосненском районе Ленинградской области, сообщается на сайте регионального Следственного управления СКР.

Уточняется, что дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, в субботу мужчина с двумя детьми катался на лыжах по льду на одном из карьеров близ поселка Шапки Тосненского района Ленобласти. Лед треснул, и мужчина с детьми провалились в воду. Главе семейства удалось выбраться и спасти одного из детей, трехлетняя девочка погибла. Также в субботу на этом же карьере провалились под лед и погибли двое лыжников - мужчина и женщина.

СКР сообщает, что в ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за безопасность нахождения граждан на льду. Решается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.