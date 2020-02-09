Пожар произошел в забое на руднике в Норильске

Проводится эвакуация горняков

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Норильске эвакуируют горняков рудника "Октябрьский" из-за пожара на погрузочной машине в забое, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Произошел пожар на погрузочно-доставочной машине на глубине 650 метров в тупиковой выработке", - сказал источник.

По его словам, всего в шахте находятся 30 человек, им ничего не угрожает.

"Никто не пострадал. Однако проводится эвакуация горняков", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальными комментариями.