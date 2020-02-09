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Зоозащитники предложили решение проблемы бездомных животных

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Зоозащитники выступили с инициативой ввести квоты на разведение в России породистых собак и кошек, чтобы в перспективе сократить численность бездомных животных.

"Для того, чтобы решить в стране проблему бездомных животных, надо прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину. Бездомные животные - результат нестыковки между спросом и предложением, сугубо экономическая модель. То есть животных "производится" в стране намного больше, чем их способны взять в дома люди", - заявила "Интерфаксу" в воскресенье руководитель центра "Вита" Ирина Новожилова.

По ее словам, проблема сохраняется в тех странах, где государство не контролирует разведение домашних животных - процесс, в котором задействованы "разведенцы" двух уровней: те, кто разводит животных ради бизнеса (заводчики), и те, кто разводит "по недомыслию" (обычные граждане, не стерилизующие питомцев).

"Первая категория должна подвергаться лицензированию, налогообложению и квотированию, в отношении второй должны работать жесткие законодательные рычаги, поощряющие человека к стерилизации питомца. Это в текущих условиях является единственной разумной и гуманной мерой профилактики гибели тысяч невостребованных животных", - считает Новожилова.

На ее взгляд, весомой помощью государства стало бы информирование людей посредством центральных каналов о масштабах проблемы и последствиях бесконтрольного разведения животных, а также создание сети ветеринарных клиник, стерилизующих собак и кошек на льготных условиях (для деревень - оплата выездных сессий ветврачей с программой стерилизации животных-компаньонов).

Новожилова отметила, что более 30 стран решили проблему бездомных животных, экономически стимулируя владельцев стерилизовать питомцев: стерилизация стоит гораздо меньше, чем налог на нестерилизованное животное, как, например, в Англии и США. При этом один из штатов Америки - Калифорния, по словам зоозащитницы, пошел ещё дальше, запретив в 2019 году продажу "неприютских" собак и кошек.

Вита

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