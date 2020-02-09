Горожан и гостей Сочи предупредили о возможных морозах до 11 градусов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Местные власти предупреждают горожан и гостей курорта о небывалых морозах в субтропическом Сочи.

Как сообщает пресс-служба администрации города в воскресенье, в первой половине дня 9 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильный мороз, температура воздуха местами достигнет минус 11 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и воздержаться от похода в горы.