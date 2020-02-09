Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:12

Горожан и гостей Сочи предупредили о возможных морозах до 11 градусов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Местные власти предупреждают горожан и гостей курорта о небывалых морозах в субтропическом Сочи.

Как сообщает пресс-служба администрации города в воскресенье, в первой половине дня 9 февраля в прибрежной зоне Сочи ожидается сильный мороз, температура воздуха местами достигнет минус 11 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности и воздержаться от похода в горы.

Сочи

Новости

В России впервые пересчитают всех белых медведей

В России впервые пересчитают всех белых медведей

Что произошло за день: суббота, 8 февраля

Ульяновский губернатор опроверг сообщения о катастрофе на предприятии "Росатома"

Главу муниципалитета в Петербурге исключат из партии из-за казино в квартире

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Глава Минздрава РФ назвал фейком историю о медике-убийце

Новый коронавирус в Китае

В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

В Петербурге осудили фигуранта дела о подготовке покушения на Пригожина

Что произошло за день: пятница, 7 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');