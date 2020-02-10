Лодка затонула под Астраханью, пропали два человека

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Десятиметровая лодка, по предварительной информации, затонула на реке Чурка в Астраханской области с двумя людьми на борту, сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона в воскресенье.

"В 21:20 9 февраля поступила информация о том, что в Володарском районе Астраханской области на реке Чурка затонула лодка типа "Метчик" (10 метров). По предварительной информации, в лодке находились два человека, мужчина и женщина", - сказал собеседник агентства.

Поиск пропавших начнется с рассветом, добавил источник.