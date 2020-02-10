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Штормовое предупреждение объявлено у берегов Камчатки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Тихом океане и Беринговом море у побережья Камчатки, сообщает Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"10 февраля днем в северо-западной части Тихого океана, юго-западной части Берингова моря и вдоль юго-восточного побережья Камчатки ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров", - говорится в сообщении.

Такая ситуация сохранится до конца суток 11 февраля.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю уточняет, что штормовое предупреждение объявлено в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Усть-Камчатском и Алеутском районах.

"Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые находятся в море и не укрыты в бухтах", - подчеркивают в МЧС.

Руководителям судоходных компаний, чей флот может находиться в штормовых районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.

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