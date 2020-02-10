Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Четверо иркутян сняли аккумуляторы с 16 базовых станций сотовых операторов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали четверых жителей Иркутской области, которые, как предполагается, похитили 175 аккумуляторов на сумму 5 млн рублей, сообщает ГУ МВД по региону.

Как поясняется, устройства бесперебойного питания предназначались для работы базовых станций сотовых операторов в случае аварийной ситуации.

"Из-за действий злоумышленников 16 вышек остались без необходимого запаса батарей, а при длительном отключении электроэнергии Черемховский, Аларский, а также часть Усольского района могли остаться без сотовой связи", - говорится в сообщении.

По версии оперативников, подозреваемые, в вечернее время взламывали металлические двери и снимали аккумуляторные батареи. Украденное имущество в последующем сдавалось по бросовой цене в пункте приема металла.

Во время проверки одной машин в ее багажнике полицейские обнаружили 12 аккумуляторов весом свыше 700 кг. Водитель и трое пассажиров были доставлены в отдел полиции.

Оперативники также установили место сбыта похищенного, которое расположено на территории промышленных объектов в пригороде Иркутска. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже.

Иркутская область

Новости

Лавров отверг наличие у США доказательств нарушения Россией ДРСМД

Лавров отверг наличие у США доказательств нарушения Россией ДРСМД

Лодка затонула под Астраханью, пропали два человека

Более 60% россиян одобрили закрепление в Конституции только двух сроков для президента

Более 60% россиян одобрили закрепление в Конституции только двух сроков для президента

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Карантинный центр под Челябинском закрыли из-за протеста местных жителей

После жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело

Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров

Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров

До двух увеличилось число погибших в ДТП с автобусом в Кемеровской области

В "ЮТэйр" заявили, что резкий сдвиг ветра мог спровоцировать инцидент с лайнером в Коми

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');