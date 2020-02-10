Четверо иркутян сняли аккумуляторы с 16 базовых станций сотовых операторов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали четверых жителей Иркутской области, которые, как предполагается, похитили 175 аккумуляторов на сумму 5 млн рублей, сообщает ГУ МВД по региону.

Как поясняется, устройства бесперебойного питания предназначались для работы базовых станций сотовых операторов в случае аварийной ситуации.

"Из-за действий злоумышленников 16 вышек остались без необходимого запаса батарей, а при длительном отключении электроэнергии Черемховский, Аларский, а также часть Усольского района могли остаться без сотовой связи", - говорится в сообщении.

По версии оперативников, подозреваемые, в вечернее время взламывали металлические двери и снимали аккумуляторные батареи. Украденное имущество в последующем сдавалось по бросовой цене в пункте приема металла.

Во время проверки одной машин в ее багажнике полицейские обнаружили 12 аккумуляторов весом свыше 700 кг. Водитель и трое пассажиров были доставлены в отдел полиции.

Оперативники также установили место сбыта похищенного, которое расположено на территории промышленных объектов в пригороде Иркутска. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже.