Новую редакцию Стратегии национальной безопасности РФ подготовят в 2020 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Проект новой редакции Стратегии национальной безопасности России будет подготовлен в этом году, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Отмечается, что подготовка новой редакции Стратегии началась в аппарате Совбеза РФ в соответствии с решением президента России Владимира Путина.

"При подготовке новой редакции документа целесообразно предусмотреть уточнение отдельных положений Стратегии с учетом современной международной обстановки и ситуации внутри страны", - сообщает Совбез.

Сейчас действует Стратегия национальной безопасности, утвержденная указом президента РФ от 31 декабря 2015 года.