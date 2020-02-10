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Общественники призвали генсека ООН осудить резолюцию о равной вине Германии и СССР в войне

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российский фонд защиты национального исторического наследия обратился к генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу с просьбой обсудить на площадках организации и публично осудить резолюцию сейма Польши о равной вине Советского Союза и гитлеровской Германии в развязывании Второй мировой войны.

"Считаем необходимым начать обсуждение этой ситуации на площадках ООН, публично осудить депутатов польского сейма, принявших данную резолюцию, нарушающую этику международных отношений, противоречащую решениям Нюрнбергского трибунала и логике международного права", - сказал "Интерфаксу" директор фонда, правозащитник Иван Мельников.

Также Мельников отметил, что подобные заявления и решения, принятые Польшей, противоречат объективной истине и конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, принятой 16 ноября 1972 года генеральной конференцией ООН.

В письме он также обратил внимание генсека, что одной из задач ООН является не допустить повторения трагических для всего человечества событий Второй мировой войны.

В связи с этим фонд просит генсека "осудить данное решение Европарламента и выступить против сил, поддерживающих и оправдывающих фашизм, нацизм, расизм и антисемитизм в Европе, создав специальную комиссию".

ООН Антонио Гутерреш

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